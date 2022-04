Un afacerist a ascuns la firma proprie un barbat urmarit international. Cum s-a dat de gol si ce pedeapsa a primit

Un om de afaceri din Alba Iulia s-a ales cu o amenda penala pentru ca a ascuns faptul ca un barbat angajat la firma sa era cautat cu mandat international de arestare pentru a fi extradat. Barbatul (I. I.) a fost trimis in judecata pentru favorizarea faptuitorului. In actul de sesizare s-a aratat, in esenta, ca, in perioada 2 februarie 2018 - 24 septembrie 2018, acesta l-a ajutat pe un angajat de-al sau "in scopul impiedicarii executarii masurii privative de libertate a arestarii provizorii ... citeste toata stirea