Un albaiulian si-a abandonat masina, dupa ce a intrat cu ea intr-un gard de pe marginea drumului.Cand a fost identificat de catre politisti, soferul avea o alcoolemie de 1,20 mg/l alcool pur in aerul expirat.La data de 21 septembrie 2022, in jurul orei 23,00, politistii din Abrud, in timp ce patrulau impreuna cu politistii Postului de Politie Mogos, pe strada Lt. Anca Virgil din Abrud, au depistat un autoturism avariat, oprit pe partea carosabila.In urma verificarilor efectuate, politistii ... citeste toata stirea