Un atlet veteran in varsta de 69 de ani alearga de la Alba Iulia la Bucuresti in Maratonul Centenarului Incoronarii

Un atlet veteran din Alba, in varsta de 69 de ani, alearga de la Alba Iulia la Bucuresti, in maratonul dedicat Centenarului Incoronarii. Vasile Harjoc alearga cate 21 de kilometri in fiecare judet al tarii, in perioada 26 aprilie - 2 octombrie. Startul Maratonului Centenarului Incoronarii a fost dat, marti, in fata Primariei municipiului Alba Iulia, de catre primarul Gabriel Plesa. Maratonul se desfasoara in 4 etape, timp de 41 de zile, de la Alba Iulia la Bucuresti.Prima etapa este parcursa ... citeste toata stirea