Un avocat cu sotia si soacra sefe in Primaria Alba Iulia va conduce Politia Locala. A candidat singur pe post

Un avocat din Alba Iulia a renuntat la profesie si a devenit sef al Politiei Locale, structura organizata sub forma unui serviciu in cadrul administratiei locale. Avocatul Ciprian Harceaga a candidat singur pentru postul de sef serviciu Politia Locala Alba Iulia. In data de 12 iulie a luat la proba scrisa cu 78.60 de puncte, iar in data de 14 iulie a sustinut interviul unde a luat 90.50 de puncte. Ciprian Harceaga este sotul Andreei Teofila Tir Harceaga, sefa serviciului de Evidenta a ... citeste toata stirea