De cele mai multe ori hotii actioneaza la pont. Stiu ca intr-o locuinta se afla sume de bani sau obiecte de valoare. Este si cazul unui barbat care a comis un furt la Blaj, in 2021, dar judecata va incepe la sfarsitul anului 2023.Cel mai probabil o decizie in cazul sau va veni in anul 2024.Barbatul care a stiut unde sunt ascunsi banii intr-o casa ca fi judecat pentru furt calificat, la mai bine de doi ani de la comiterea sa.In data 17 noiembrie 2023, dosarul a trecut de stadiul de masuri ... citeste toata stirea