Un barbat care a incercat sa-si ucida sotia si fiica, trimis in judecata. Cum s-au salvat cele doua femei

Un barbat din Sebes, judetul Alba, care a incercat sa-si omoare sotia si fiica a fost trimis in judecata pentru tentativa de omor. Agresiunea socanta a avut loc in seara zilei de 30 decembrie 2021. Mircea Horhat, in varsta de 44 de ani, avea ordin de restrictie pentru o perioada de 6 luni, incepand cu data de 1 octombrie 2021. Printr-o decizie a Judecatoriei Sebes, Mircea Horhat avea interdictie sa se apropie de sotie si cei trei copii ai sai si a fost evacuat din locuinta familiei pentru o ... citeste toata stirea