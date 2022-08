Un barbat care culegea ciuperci in zona Tau-Bistra s-a ratacit pe munte. A fost salvat de jandarmii montani

Un barbat care plecase luni, impreuna cu mai multi prieteni sa culeaga ciuperci s-a ratacit in zona Tau-Bistra. A fost salvat de jandarmii montani.Potrivit Jandarmeriei Alba, luni, 22 august, in jurul orei 10.00, efective de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Sugag au fost solicitate prin S.N.U.A.U. 112 sa intervina in zona Tau Bistra, pentru a recupera un barbat care s-a ratacit.Solicitarea a venit din partea unui barbat de 30 de ani din localitatea Calnic, care a sesizat ... citeste toata stirea