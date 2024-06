Un barbat de 41 de ani a condus baut un autoturism fara permis. Acesta era intr-o stare de ebrietate avansata

La data de 6 iunie 2024, in jurul orei 13.20, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes au depistat un barbat de 41 de ani, din comuna Daia Romana, care a condus un autoturism, pe raza localitatii Daia Romana, fiind sub influenta bauturilor alcoolice si fara a detine permis de conducere.In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,00 mg/l alcool pur in aerul expirat, ... citește toată știrea