Un barbat din Alba a murit intr-un accident teribil, in Slovacia. Autoutilitara pe care o conducea a intrat intr-un TIR

Un barbat din Alba a murit in noaptea de miercuri spre joi in Slovacia, in apropiere de granita cu Ungaria. Autoutilitara pe care acesta o conducea, inmatriculata in judetul Alba, a intrat intr-un TIR.Informatia a fost facuta publica pe o pagina dedicata soferilor profesionisti. Mai multi soferi care au trecut prin zona au anuntat pe Facebook teribilul accident.Potrivit cunoscutilor, barbatul care a decedat se numea Ioan M.P. . Acesta era din Bucerdea Granoasa si avea 41 de ani.