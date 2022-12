Un barbat din Alba care a urmarit si agresat sexual o femeie care isi plimba copilul prin Alba Iulia, trimis in judecata

Un barbat din Alba a fost trimis in judecata, dupa ce a urmarit o femeie pe strada care isi plimba copilul in carucior si a agresat-o sexual. Faptele s-au petrecut in centrului Municipiului Alba Iulia, in plina zi, in jurul orei 12.30, in data de 6 iulie 2021.Un an si jumatate mai tarziu, dosarul a trecut de stadiul de masuri si exceptii de camera preliminara pe rolul Judecatoriei Alba Iulia. In data de 16 decembrie 2022, judecatorii au admis actele de urmarire penala si au dispus inceperea ... citeste toata stirea