Un barbat din Alba Iulia, gasit mort in propria locuinta, de catre tatal sau

Un barbat din municipiul Alba Iulia, a fost gasit fara suflare, in propria locuinta, duminica seara, de catre tatal acestuia, care locuia impreuna cu victima.Potrivit comunicatului oferit de catre IPJ Alba, barbatul prezenta mai multe leziuni pe corp.Politistii si anchetatorii, desfasoara fac cercetari pentru stabilirea circumstantelor, in care barbatul si-a pierdut viata.La data de 27 martie 2022, in jurul orei 22,30, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, de catre un ... citeste toata stirea