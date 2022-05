Un barbat din Campeni si-a agresat sotia si cele doua fiice. De la ce a pornit totul si ce au decis politistii

Un barbat din Campeni este cercetat pentru violenta in familie, dupa ce, in seara de vineri, 29 aprilie, a consumat bauturi alcoolice, iar apoi din cauza unor discutii in contradictoriu si-a agresat sotia si pe cele doua fiice.In seara zilei de 29 aprilie 2022, Politie Orasului Campeni a fost sesizata de catre o femeie din Arieseni, cu privire la faptul ca a fost agresata de sot.Potrivit IPJ Alba, din primele cercetari, a rezultat ca, in seara zilei de 29 aprilie 2022, pe fondul consumului ... citeste toata stirea