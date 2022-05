Un barbat din Ocna Mures care si-a asmutit cainii sa atace alte persoane, trimis in judecata. Ce s-a intamplat

Un barbat din Ocna Mures care si-a asmutit cainii sa muste alti barbati a fost trimis in judecata pentru amenintare si infractiunea de loviri sau alte violente. Barbatul este cunoscut in comunitate ca fiind agresiv si mai ales ca isi asmute cainii sa atace persoanele cu care intra in conflict.In data de 17 mai, dosarul a trecut de stadiul de masuri si exceptii de camera preliminara. Momentan, dosarul inregistrat pe rolul Judecatoriei Aiud, nu a primit un prim termen de judecata."In fapt ca ... citeste toata stirea