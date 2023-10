Un barbat din Ocna Mures va fi judecat pentru evadare si furt calificat, pentru o fapta pe care a comis-o in luna iulie a anului 2023.Recent, in data de 29 septembrie dosarul in care acesta are calitatea de inculpat a trecut de stadiul de masuri si exceptii de camera preliminara, pe rolul Judecatoriei Aiud.Mai exact, barbatul se afla in arest la domiciliu, cand a hotarat sa plece din locuinta si sa fure din casa unei persoane.Potrivit magistratilor, in noaptea de 15/16.07.2023, in jurul ... citeste toata stirea