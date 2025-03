Un barbat din Sancel care a vrut sa violeze o femeie in varsta si bolnava, trimis in judecata. Femeia, salvata de doi vecini

Toader Paul A., un barbat de 45 de ani din localitatea Sancel, judetul Alba, a fost trimis in judecata pentru tentativa de viol. Acesta se afla in arest preventiv din data de 9 ianuarie 2025, dupa ce cu o zi inainte pe 8 ianuarie a incercat sa violeze o femeie.Este vorba despre o femeie in varsta de 66 de ani, care sufera de mai multe boli, este vaduva si locuieste in Sancel.Tentativa de viol s-a petrecut in jurul orei 19.00, in data de 8 februarie. Atunci dupa ce a baut bine, Paul a a ... citește toată știrea