Un barbat din Zlatna a fost retinut pentru violenta in familie si incalcarea ordinului provizoriu de protectie

La data de 12 iunie 2024, politistii din Zlatna au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 37 de ani, din Zlatna, care este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de violenta in familie si incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protectie provizoriu.In sarcina acestuia s-a retinut faptul ca, in dupa masa zilei de 12 iunie 2024, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, s-ar fi deplasat la locuinta concubine