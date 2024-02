Un barbat in varsta de 50 de ani care se afla in fata unui local public a fost lovit in zona capului de un tanar de 19 ani fara un motiv anume

La data de 9 februarie 2024, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un tanar de 19 ani, din comuna Ighiu, judetul Alba, care este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente.In sarcina acestuia s-a retinut faptul ca, in dupa amiaza zilei de 9 februarie 2024, in timp ce se ... citește toată știrea