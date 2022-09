Un batran de 81 de ani din Alba Iulia s-a urcat beat la volan si a intrat cu masina intr-un stalp. Avea si permisul suspendat

Beat, un batran de 81 de ani din Alba Iulia a produs un accident rutier dupa ce a pierdut controlul volanului. Mai mult de atat, barbatul avea si permisul suspendat.Potrivit IPJ Alba, la data de 2 septembrie 2022, in jurul orei 19,45, politistii rutieri din Alba Iulia, in timp ce actionau pe strada Cororilor din Alba Iulia, au identificat un autoturism avariat, aflat in afara partii carosabile.Din primele cercetari efectuate, a rezultat ca un barbat de 81 de ani, din Alba Iulia, in timp ce ... citeste toata stirea