Un caine agresiv a ucis un alt animal si l-a ranit pe stapanul acestuia. Politia Alba il cauta pe proprietar

Jandarmi si politisti din Alba Iulia cauta proprietarul unui caine fara stapan care a ucis un alt caine si l-a ranit pe proprietarul acestuia. Incidentul s-a produs marti, 29 martie, pe o strada din municipiul Alba Iulia. O patrula de jandarmerie a intevenit in urma unui apel primit prin 112. "In urma verificarilor efectuate la fata locului, jandarmii au constatat ca, in timp ce isi plimba cainele din rasa Pechinez, un barbat a fost atacat de un caine fara stapan. In urma atacului pechinezul a ... citeste toata stirea