Un cutit african de aruncat "kulbeda", din colectia exploratorului Franz Binder, expus la un muzeu din Romania

Un cutit de aruncat "kulbeda", adus de exploratorul Franz Binder la intoarcerea din calatoria sa din Africa la mijlocul secolului al XIX-lea, este expus la Muzeul Municipal "Ioan Raica" din Sebes. "Printre piesele spectaculoase aduse de Franz Binder la intoarcerea din calatoria sa in Africa se numara si cutitele 'kulbeda'. Acestea sunt arme de aruncat si erau intalnite in numar mare din Sudan si pana in Gabon, precum si in vastul bazin al fluviului Congo. Folosite ca arme, ele erau aruncate, la ... citeste toata stirea