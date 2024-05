Un detinut al Penitenciarului Aiud care a facut prapad in celula, trimis in judecata. A distrus pana si gresia si faianta

Un detinut al Penitenciarului Aiud care a facut prapad in celula, a fost trimis in judecata. Faptele acestuia s-au intins pe parcursul unui an.La un moment dat, fiind atat de nervos a distrus pana si gresia si faianta din baia penitenciarului. In data de 29 martie 2024, dosarul a trecut de stadiul de masuri si exceptii de camera preliminara.Detinutul va fi judecat pentru sase fapte de distrugere.A distrus pana si gresia si faiantaFaptele pentru care acesta va ajunge in fata magistratilor ... citește toată știrea