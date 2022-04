Un evazionist care si-a achitat datoria platind in total doua milioane de lei a fost iertat de instanta

Un afacerist din Alba, proprietar al unei societati de transport intern si international de marfa, a scapat de acuzatia de evaziune fiscala dupa ce a platit tot prejudiciul la bugetul de stat, plus un procent de 20 la suta, gratie unei legi initiate de fostul deputat PSD Catalin Radulescu, zis "Mitraliera" Barbatul (Nicolae M.) a fost trimis in judecata, in iunie 2020, pentru un prejudiciu la bugetul de stat de aproape un milion de lei, faptele avand loc in perioada 2013 - 2015. Acesta a ... citeste toata stirea