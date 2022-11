Un hot care a dat mai multe spargeri in locuinte din Vintu de Jos, prins de politisti

Un barbat in varsta de 34 de ani, a fost retinut miercuri, de catre politistii din Vintu de Jos, pentru comiterea infractiunii de furt.Barbatul este invinuit ca a spart doua locuinte de pe raza comunei, de unde a furat bunuri in valoare de 1.600 lei.La data de 16 noiembrie 2022, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 34 de ani, din comuna Vintu de Jos, care este banuit de savarsirea a doua furturi. In sarcina acestuia ... citeste toata stirea