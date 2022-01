Un liceu din Alba si-a redobandit in justitie titlul de Colegiu National. Ordinul emis de minister a fost anulat

Liceul Teoretic "David Prodan" din Cugir, Alba, si-a recastigat in justitie titulatura de "Colegiu National". Reprezentantii unitatii scolare au castigat definitiv procesul pentru anularea ordinului prin care Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a retras titlul celei mai importante institutii de invatamant din oras. Mai mult, s-a reusit anularea unui ordin de ministru prin care colegiile nationale puteau fi declasificate in licee teoretice, in functie de rata de promovabilitate la BAC. ... citeste toata stirea