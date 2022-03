Un minor din Alba trimis in judecata dupa ce a lovit un vecin cu o lopata. Totul a inceput de la un bulgare de zapada

Un tanar din Alba a fost trimis in judecata dupa ce l-a lovit pe un barbat, peste mana, cu o lopata de curatat zapada. Toate problemele au inceput din cauza unui bulgare de zapada aruncat inspre o alta persoana.Desi momentul s-a petrecut in urma cu mai bine de trei ani, in data de 15 decembrie, 2022, tanarul, a fost trimis in judecata pentru loviri sau alte violente in anul 2022. In data de 23 martie 2022, dosarul a trecut de stadiul de masuri si exceptii dispuse de judecatorul de camera ... citeste toata stirea