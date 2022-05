Un parasutist de 38 de ani, de la Baza Aeriana de la Campia Turzii, a murit in timpul unui exercitiu. A lasat in urma un copil

Un parasutist de la Baza Aeriana Campia Turzii a murit miercuri, 25 mai, au anuntat reprezentantii MApN. Este vorba despre capitanul Cosmin Constantin Scortea, in varsta de 38 de ani. Ministrul Apararii a anuntat ca accidentul a avut loc in jur de ora 14.00. In acest caz a fost sesizat Parchetul Militar."Un camarad a decedat pe timpul unui exercitiu de parasutare.Capitanul Cosmin Constantin Scortea, din Baza 71 Aeriana Campia Turzii, si-a pierdut viata miercuri, 25 mai, in urma unui ... citeste toata stirea