Un politist din Alba a devenit erou. A salvat viata unui barbat cazut pe strada

Un politist din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Alba Iulia, a devenit erou.Politistul aflat in timpul liber, a sarit in ajutorul unui barbat, care era cazut pe o strada intens circulata din municipiu.Marti, 14 februarie, in jurul orei 19,00, colegul nostru, agent sef principal Neagu Ioan Traian, politist care isi desfasoara activitatea in cadrul dispeceratului Politiei Municipiului Alba Iulia, fiind in timpul liber, se intorcea acasa cu familia, cand a observat, pe B-dul Ferdinand ... citeste toata stirea