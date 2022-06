Un politist din Alba a fost muscat de un tanar pe care incerca sa il imobilizeze. Cum s-a petrecut totul si ce a patit tanarul

Un politist al IPJ Alba a fost muscat de palma si de incheietura mainii, de un tanar, pe care incerca sa il imobilizeze. Fapta de ultraj s-a petrecut in dimineata zilei de 4 iunie 2022, in Cugir.Atunci un politist alaturi de un jandarm au vrut sa il imobilizeze pe tanarul de 32 de ani, care facea scandal. Pentru ca l-a muscat pe omul legii, procurorii au cerut arestarea sa preventiva pentru 30 de zile, dar magistratii Judecatoriei Alba Iulia au considerat ca tanarul poate sta in arest ... citeste toata stirea