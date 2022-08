Un sofer beat a provocat un accident in lant, pe un bulevard din Alba Iulia

Un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a provocat duminica seara, un accident in lant, in care au fost implicate trei autoturisme, pe un bulevard din Alba Iulia.Soferul care provocase accidentul, avea o alcoolemie de 0,55 mg/l alcool pur in aerul expirat.La data de 28 august 2022, in jurul orei 20.25, pe Bulevardul Ferdinand I din Alba Iulia, un barbat de 58 de ani, din Sebes, in timp ce conducea un autoturism, nu a pastrat o distanta de siguranta fata de autoturismul din fata sa, ... citeste toata stirea