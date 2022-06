Un sofer beat s-a rasturnat cu masina pe DJ 107

Un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice s-a rasturnat, duminica, cu autoturismul pe care il conducea, pe Dj 107, intre localitatile Aiud si Gambas.Cand a suflat in etilotest, soferul avea o alcoolemie de 1,29 mg/l alcool pur in aerul expirat.La data de 26 iunie 2022, in jurul orei 18,30, pe DJ 107 Z, intre localitatile Aiud si Gambas, un barbat de 47 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia si ... citeste toata stirea