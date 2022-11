Un sofer din Alba Iulia s-a urcat beat la volan si a intrat cu masina in gardul unei case. Ce alcoolemie avea

Un barbat din Alba Iulia s-a urcat beat la volan, apoi a inceput sa conduca pe strazile din oras. La un moment dat a pierdut controlul masinii si a intrat in gardul unui imobil. Fapta s-a petrecut joi, 24 noiembrie, iar dupa ce a provocat accidentul rutier a fost testat cu etilotestul.Fapta si modul in care s-a petrecut accidentul rutuier au fost detalitate de reprezentatii IPJ Alba intr-un comunicat de presa. Potrivit IPJ Alba, in data de 24 noiembrie 2022, in jurul orei 21,30, politistii ... citeste toata stirea