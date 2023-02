Un tanar din Alba a aflat cat rezista THC-ul in sange dupa ce a fumat cannabis. A iesit pozitiv la un test antidrog al politiei

Un tanar din Alba a fost trimis in judecata pentru conducere sub influenta alcoolului sau altor substante, dupa ce a iesit pozitiv la THC, in urma analizelor de urina sau de sange.In data de 2 februarie 2023, dosarul in care a fost trimis in judecata a trecut de stadiul de masuri si exceptii de camera preliminara, pe rolul Judecatoriei Sebes. De asemenea motivarea instantei a fost publicata pe portaul rejust.ro.Tanarul a fost oprit pentru un control de rutina, in data de 8 mai 2022, dar ... citeste toata stirea