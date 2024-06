Un tanar din Alba Iulia a ajuns dupa gratii. Pentru ce a fost condamnat la doi ani de inchisoare

Un tanar din Alba Iulia a ajuns dupa gratii. A fost condamnat la doi ani de inchisoare, de catre magistratii Judecatoriei Alba Iulia.Acesta are de executat cei doi ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante.Este vorba despre un tanar de 31 de ani din Alba Iulia.Potrivit IPJ Alba, acesta a fost retinut in 17 iunie, de politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, pe baza mandatului de executare a ... citește toată știrea