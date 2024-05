Un tanar din Alba Iulia, recidivist, a spus ca a talharit o femeie, pe strada, "din gluma". Ce pedeapsa i-au dat magistratii

Un tanar din Alba Iulia condamnat recent pentru talharie a spus ca a comis fapta din gluma. Declaratia a fost data in fata magistratilor Judecatoriei Alba Iulia, in timpul procesului.Desi nu este la prima abatere, fiind internat intr-un centru pentru minori, magistratii au considerat ca o pedeapsa cu suspendare este suficienta.In data de 14 mai 2024, tanarul din Alba Iulia a fost condamnat in prima instanta.Fapta pentru care a ajuns in fata judecatorilor a avut loc in seara de 21 martie ... citește toată știrea