Un tanar din Alba prins cu 25 de grame de canabis a convins judecatorii ca erau pentru consum propriu. Ce pedeapsa a primit

Un tanar din Alba prins de politie cu 25 de grame de canabis asupra sa si-a aflat pedeapsa. Acesta a fost condamnat recent pentru consum ilicit de droguri.Tanarul de 21 de ani din Rosia Montana a convins magistratii ca cele 25 de grame de canabis erau pentru consum propriu. O decizie a fost data de Tribunalul Alba pe 9 mai 2024.Este vorba despre un tanar care a fost depistat intr-o masina, in zona de agrement Taul Brazi. S-a intamplat in data de 30 iunie 2023. Un an mai tarziu magistratii ... citește toată știrea