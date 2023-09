Un tanar din Blaj care a ajuns cu masina intr-un sant dupa ce a baut mai multe beri si cocktailuri, va ajunge in fata instantei de judecata. La data comiterii faptei avea 18 ani.La un an de la comiterea accidentului rutier, dosarul de conducere sub influenta alcoolului a trecut de stadiul de masuri si exceptii de camera preliminara.Este unul dintre zecile de cazuri din judetul Alba, care ajung in fata magistratilor, in care inculpatii consuma multe baturi alcoolice iar apoi se urca la ... citeste toata stirea