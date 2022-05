Un tanar din Sri Lanka a murit la Sebes in timp ce schimba o roata de la o remorca

Un tanar de 26 de ani, din Sri Lanka, a murit, sambata, 21 mai, in timp ce incerca sa schimbe o roata la o remorca in Sebes, judetul Alba. Potrivit ITM Alba, tanarul era angajat la un atelier auto din Petresti, dar in ziua accidentului era liber si incerca sa repare o remorca. Cetateanul din Sri Lanka a ridicat remorca pe cric si incerca sa schimbe o roata, dar cricul a cedat si remorca a cazut peste tanar. Incidentul a fost anuntat printr-un apel la 112, iar la fata locului s-au deplasat mai ... citeste toata stirea