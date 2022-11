Un tanar in varsta de 18 ani din Craciunelu de Jos, si-a pierdut viata in urma unui accident rutier

Un tanar in varsta de 18 ani din Craciunelu de Jos, si-a pierdut viata sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN14B, la intrare in municipiul Blaj.Acesta a pierdut controlul volanului masinii pe care o conducea, izbindu-se de un copac de pe marginea drumului.In momentul producerii accidentului, tanarul se afla singur in masina.Inspectoratul Judetean de Politie Alba, a venit cu precizari privind cauzele care au condus la producerea tragicului accident.La data ... citeste toata stirea