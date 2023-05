Un detinut care a fost inchis la Aiud a mai primit o condamnare care s-a adaugat la pedeapsa pe care deja o executa, dupa ce a batut un alt barbat in durtea de plimbare a inchisorii.Este vorba despre un tanar, Es. Florin, dintr-un sat din Suceava, care la doar 18 ani a fost inchis dupa ce a omorat in bataie un vecin de 58 de ani.Pentru fapta sa a fost condamnat la 12 ani de inchisoare in 2017.Fapta s-a produs cand detinutul era inchis la Aiud, acum fiind dupa gratii la Penitenciarul ... citeste toata stirea