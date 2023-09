Un tanar din Alba Iulia care are deja mai multe dosare penale, pentru multiple capete de acuzare, unele dintre ele fapte grave, a fost trimis in judecata pentru talharie.Este vorba despre un tanar care se afla in arest preventiv la Penitenciarul Aiud din luna mai a anului 2023 si care pana in prezent a comis mai multe infractiuni.Cea mai recenta fapta pentru care a fost trimis in judecata s-a petrecut in luna ianuarie a anului 2023, cand si-a pus pe fata o cagula si a talharit un minor. ... citeste toata stirea