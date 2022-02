Un tanar si-a amenintat parintii ca ii omoara cu o sabie ninja. Cum a fost evitata tragedia

Un barbat care iti ameninta parintii cu o sabie a fost imobilizat de un echipaj de jandarmerie. S-a intamplat vineri, 4 februarie, in jurul orei 22.00, in cartierul Barabant din Alba Iulia. Interventia jandarmilor a fost solicitata prin apel la 112 chiar de tatal amenintat, deoarece, spunea acesta, fiul sau il sunase si il amenintase cu moartea. Speriat ca tanarul isi va pune amenintarea in practica, apelantul s-a refugiat impreuna cu sotia la o ruda. Un echipaj din cadrul Jandarmeriei Alba s-a ... citeste toata stirea