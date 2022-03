Un tanar si-a transferat 900 de lei din contul unei alte persoane. Peste 3 luni a fost vizitat de politie

Un tanar din Alba Iulia, banuit ca ar fi folosit fara drept datele cardului unei alte persoane, a fost retinut de politisti. Miercuri, 2 martie 2022, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba au identificat si retinut un tanar de 25 de ani, care este banuit de savarsirea infractiunii de efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos. In sarcina acestuia s-a retinut faptul ca, in cursul lunii decembrie 2021, ar fi folosit, fara ... citeste toata stirea