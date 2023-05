Arheologii Muzeului National al Unirii din Alba Iulia, au scos la suprafata saptamana trecuta, o bucatarie apartinand Legiunii a XIII-a Gemina, cantonata in fostul oras roman Apulum.Descoperirea a fost realizata in zona fostei tipografii ALTIP din municipiul Alba Iulia, unde cercetatorii au stabilit ca a functionat asezarea civila a castrului legiunii a XIII-a Gemina (canabae).Potrivit Ancai Mitrofan, arheologist in cadrul Muzeul National al Unirii din Alba Iulia, bucataria a fost distrusa de ... citeste toata stirea