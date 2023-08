Setul lui Armin van Buuren de pe Burj Khalifa este disponibil de miercuri, 16 august, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube al DJ-ului numarul 1 de muzica trance din lume.Primul mega festival din orasul viitorului, Dubai, va avea loc in februarie 2024, iar fanii se pot inregistra pe untold.com/dubai pentru primele abonamente, care vor fi scoase la vanzare in curandUNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri din lume, isi pregateste debutul in orasul viitorului, Dubai, in Februarie 2024, la ... citeste toata stirea