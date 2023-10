In perioada 15-18 februarie 2024, in cele patru zile de festival, UNTOLD va transforma Expo City Dubai intr-un paradis al diversitatii muzicale si culturale. UNTOLD este un festival recunoscut la nivel mondial pentru show-urile uluitoare si productiile vizuale impresionante si isi va face debutul in Orientul Mijlociu, la Expo City Dubai, intre 15-18 februarie 2024. Prima runda de 5.000 de abonamente pentru cele 4 zile si 4 nopti de magie vor fi puse in vanzare pe 3 octombrie si vor fi ... citeste toata stirea