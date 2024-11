UPDATE : Accident grav pe DN 74 : Sapte raniti, dupa ce un tanar de 21 de ani a intrat cu masina intr-un autobuz

La data de 29 noiembrie 2024, in jurul orei 18.00, politistii au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN 74, la kilometrul 92+800 de metri.Un tanar de 21 de ani, din localitatea Rosia Montanta, in timp ce conducea un autoturism, din directia Alba Iulia - Zlatna, nu ar fi adaptat viteza la conditiile de drum, intr-o curba, intrand in coliziune cu un autobuz condus de un barbat de 51 de ani, din orasul Zlatna, pe sensul de mers Zlatna - Alba Iulia.Sursa foto : ISU ... citește toată știrea