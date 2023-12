Un accident s-a produs marti, in jurul orei 11:30, in municipiul Blaj. Potrivit primelor informatii, un barbat si-a prins mana sub bena unei autoutilitare.Potrivit ISU Alba, Garda de interventie Blaj intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si un echipaj de prim ajutor pentru acordarea primului ajutor medical si extragerea unei persoane prinsa sub bena unei autoutilitare in municipiul Blaj.Din informatiile preliminare, persoana ar fi constienta.UPDATE, ora 11:45 - Potrivit ... citeste toata stirea