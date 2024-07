UPDATE : Accident rutier intre un autoturism si un atelaj hipo in Carpinis. O minora de 17 ani din localitatea Criscior a fost transportata la spital impreuna cu conducatorul atelajului

La data de 6 iulie, in jurul orei 22.25, politistii din orasul Abrud au fost sesizati, prin apel SNUAU 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 74 A, pe raza localitatii Carpinis.Un barbat de 30 de ani, din localitatea Ciuruleasa, in timp ce conducea un autoturism pe DN 74 A, in directia Abrud-Campeni, a intrat in coliziune cu un atelaj hipo nesemnalizat corespunzator, condus de un tanar de 19 ani, din orasul Abrud, care circula in fata sa.In urma evenimentului rutier, a ... citește toată știrea