Politistii din Alba au cautat o minora in varsta de 13 ani, din Alba Iulia, care a plecat joi seara de la domiciliu si nu a mai revenit.UPDATE: Potrivit IPJ Alba, minora a fost identificata pe raza municipiului Alba Iulia.Din primele date rezulta ca in perioada in care a lipsit de la domiciliu nu ar fi fost victima vreunei infractiuni.Stirea initiala:La data de 21 septembrie 2023, in jurul orei 21:27, politistii din Alba Iulia au fost sesizati de catre un barbat din Alba Iulia, cu ... citeste toata stirea