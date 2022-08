UPDATE COD PORTOCALIU de vreme rea in localitati din Alba: Ploi torentiale, descarcari electrice si grindina. ZONELE VIZATE

Meteorologii au emis sambata dupa-amiaza avertizari imediate Cod Portocaliu, valabile in mai multe localitati din judetul Alba.UPDATE 1: Intre orele 16:45 - 17:45 sunt vizate localitatile Zlatna, Campeni, Abrud, Bistra, Rosia Montana, Lupsa, Vidra, Albac, Sohodol, Avram Iancu, Scarisoara, Almasu Mare, Bucium, Vadu Motilor, Ciuruleasa, Mogos, Poiana Vadului.Potrivit ANM, se vor semnala averse torentiale ce vor acumula peste 35 ... 40 l/mp (in zona avertizata in ultima ora s-au acumulat peste ... citeste toata stirea